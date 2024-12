Derby Civitanovese-Fermana: sfida cruciale al Polisportivo di Civitanova Marche

Aria di derby e di punti in palio pesantissimi per la Civitanovese ma anche, o meglio soprattutto, per la Fermana oggi alle 15 al Polisportivo di Civitanova Marche. E sarà una sfida di tantissimi ex in campo.

Nelle fila rossoblù ad esempio oltre al fermano doc Raccichini (che però non ha mai indossato la maglia gialloblù), la coppia centrale difensiva Passalacqua-Diop ma anche Giorgio Capece a Fermo in Serie C tre stagioni fa, insieme a Fermo nella stagione 2021-2022.

Inutile dire che sul fronte opposto oltre agli ex pesanti sono il dg Ruggeri e soprattutto il ds Paolucci, c’è l’esterno Ferretti e anche Dario Bolzan, che ha parlato cosi alla vigilia. "Giocheremo in un campo difficile, contro una squadra che arriva alla gara con un morale alto dopo la vittoria in casa nell’ultimo match di domenica scorsa. Sarà una partita impegnativa, lo sappiamo, e ci siamo preparati bene; siamo consapevoli di dover far tesoro dei nostri errori, vedasi il secondo tempo con il Termoli, ma ho fiducia verso la squadra che sta migliorando giorno per giorno. Onestamente ho letto delle critiche verso di me riferite alla partita di domenica scorsa, in cui venivo accusato di essere stato difensivista, e non sono d’accordo: ai miei ragazzi trasmetto sempre l’idea di giocare e proporre calcio, in caso contrario sarei il primo ad arrabbiarmi".

Critiche di difensivismo a parte, tra l’altro non arrivate mai da queste colonne, la Fermana arriva a questa sfida dopo tre risultati utili consecutivi e quindi parlare di squadra in difficoltà sembra fuori luogo. Squadra però che deve trovare il giusto equilibrio in gara tra il primo tempo concreto e positivo con il Termoli, ad una ripresa molle e ricca di "paura di vincere".

Intanto oggi per Bolzan c’è da sostituire Tafa squalificato e dunque verrà varato giocoforza l’ennesimo pacchetto difensivo nuovo. Probabile Tomassini a destra con il neo arrivato Barchi pronto a prendersi la fascia sinistra. Ma occhio anche all’interscambiabilità tra i due, anche in relazione alla posizione di Vittorio Esposito, è lui lo spauracchio numero uno e forse proprio Barchi, che lo ha avuto compagna di squadra di Esposito a Termoli, potrebbe essere la soluzione ideale.

Per il resto attacco con Bianchimano a cui lati dovrebbero agire Valsecchi e Ferretti, d’altra parte nelle ultime due gare questo tridente ha portato molte occasioni da rete tra Avezzano e Termoli.

Probabile formazione. Fermana (4-3-3): 12 Perri; 26 Tomassini, 3 Cocino, 33 Karkalis, 19 Barchi; 8 Fontana, 5 Romizi, 17 Mavrommatis; 7 Ferretti, 9 Bianchimano, 15 Valsecchi A disposizione 1 Di Stasio, 2 Marucci, 8 Bartoli, 10 Palumbo, 11 Sardo, 20 Leonardi, 21 Palmucci, 26, Granatelli, 30 Lomangino, All. Bolzan

