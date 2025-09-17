Derby di Coppa, la Fermana prova il ribaltone a Montegranaro

Derby di Coppa Italia in programma oggi al Comunale La Croce di Montegranaro dove i padroni di casa ricevono la Fermana, fischio d’inizio alle ore 15,30. Le squadre arrivano al match senza dubbio con il morale alto. Il Montegranaro ha archiviato in fretta l’esordio amaro di Osimo, superando di slancio 3-1 in casa l’Urbino che all’esordio in campionato aveva imposto il pari alla Fermana. Canarini che domenica invece hanno conquistato l’intera posta in palio con la Civitanovese grazie al rigore allo scadere di Cicarevic. Quattro punti in classifica per gli uomini di Augusto Gentilini, bottino tutt’altro che disprezzabile considerando il ritardo alla partenza e le note vicende estive canarine. Ma oggi il campionato resta in secondo piano perché in campo si gioca per il passaggio ai quarti di finale. Ago della bilancia che pende dalla parte degli uomini di Mengo che hanno vinto a Fermo 3-1 all’andata con doppietta di Albanesi e rete di Rotondo, dopo il vantaggio fermano con Solmonte. Un successo con due gol di scarto degli uomini di Gentilini porterebbero a decidere la qualificazione con i tiri dal dischetto. Per qualificarsi direttamente il Montegranaro può anche perdere con un gol di scarto mentre la Fermana dovrebbe vincere con tre gol di scarto. Da sempre i primi turni di Coppa sono l’occasione propizia per dare spazio a chi ha giocato meno, chi è reduce da problemi o è arrivato nelle ultime ore. Tra i locali probabile vedere dal primo minuto Gomis in mediana e Ruggieri nel reparto avanzato. Gentilini ha già detto domenica che la Coppa sarà anche l’occasione per mettere minuti nelle gambe anche per i titolari: da valutare Marin, fermato domenica nel riscaldamento da un problema gastrointestinale, che potrebbe però trovare di nuovo spazio fin dall’inizio. Chiaro il pensiero espresso dal direttore sportivo Sergio Filipponi, ospite a Le Marche nel Pallone su Tvrs, proprio in merito alla Coppa Italia. "Come obiettivo abbiamo quello di disputare un campionato di alto livello e provare a stare lassù. In Coppa Italia proveremo ad anadare a Montegranaro per cercare la vittoria, questo per noi deve essere la normalità: cercare sempre il massimo risultato. Inoltre proprio la Coppa è un veicolo importante che può anche portare, con la fase nazionale, anche alla Serie D. Potrebbe dunque essere un percorso e un’opportunità per l’obiettivo che noi sappiamo". Insomma una strada che i canarini non vogliono abbandonare ma il Montegranaro di certo non vuole mollare la presa dopo il bel successo dell’andata. Il tutto ovviamente in vista della terza giornata di campionato dove la Fermana farà visita al Trodica mentre il Montegranaro sarà di scena in casa dell’attuale capolista Fabriano Cerreto.