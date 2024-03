D’Ercoli gongola: "Nuova linfa per l’Ecomuseo della Valle dell’Aso"

Nuova linfa per l’Ecomuseo della Valle dell’Aso che annuncia l’entrata di un nuovo socio, la redazione di un calendario unico di eventi e tanti progetti. Il nuovo anno è infatti nato sotto i migliori auspici per l’associazione che unisce 12 Comuni (Altidona, Campofilone, Moresco, Monterubbiano, Ortezzano, Monte Rinaldo, Montefiore dell’Aso, Carassai, Pedaso, Petritoli, Montalto Marche e Monte Vidon Combatte) tre Pro loco (Altidona, Ortezzano e Montefiore dell’Aso), il Circolo Legambiente Fermano, le Associazioni culturali ‘Altidona Belvedere’, ‘Gusti&Sapori’ e, da quest’anno, anche la Società Mondomini di Campofilone. Quest’ultima, in particolare, si candida ad essere un punto di riferimento per quanto riguarda la diffusione della conoscenza dell’olio extra vergine con l’obiettivo di valorizzarne le qualità. Altra importante novità è la realizzazione di un calendario unico dei principali appuntamenti che la valle dell’Aso offrirà a primavera. "Grazie alla regia dell’Ecomuseo – afferma il presidente Ercole D’Ercoli – siamo riusciti a coordinare e calendarizzare al meglio gli eventi organizzati sul territorio così da avere un quadro complessivo da proporre a residenti e visitatori". Altra novità deriva dalla Legge regionale che ha riconosciuto gli Ecomusei, consentendo agli stessi di avere un bilancio stabile e solido. "Ciò ci permette di compartecipare alle spese degli appuntamenti proposti e di concretizzare progetti di rilancio come la realizzazione di una mostra e di un catalogo sulla storia della Valle dell’Aso in collaborazione con l’Associazione Bel Vedere". L’Ecomuseo dunque, che negli anni si è dedicato prevalentemente a costruire rapporti con realtà esterne al territorio come le Università, da quest’anno apre al territorio proponendo e sostenendo attività di immediata ricaduta e percezione, senza tralasciare la promozione fuori dal contesto territoriale di identità.

Paola Pieragostini