Deruba donna e minaccia i passanti con la siringa

Ha rapinato una donna della borsa, ma ha dovuto fare i conti con la sua reazione e quella di alcuni passanti. Non è stato sufficiente, però, perché il malvivente ha tirato fuori una siringa minacciando i presenti e riuscendo a scappare. Alla fine l’intervento risolutivo è stato quello dei carabinieri che lo hanno bloccato e neutralizzato. L’operazione è stata messa segno dai militari della sezione radiomobile di Fermo coadiuvati dai colleghi della stazione di Fermo, che sono intervenuti in via XX Settembre, a Porto San Giorgio, per prestare soccorso alla donna vittima della rapina ad opera di un uomo del posto.

I carabinieri intervenuti, a conclusione dell’attività, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un sangiorgese di 44 anni. Il malvivente, dopo essersi impossessato della borsa della donna, riposta da quest’ultima nel cestino della sua bicicletta, si è allontanato di corsa senza però considerare la pronta reazione della vittima che, dopo averlo rincorso e raggiunto, ha tentato di farsi restituire la refurtiva, anche grazie alla collaborazione di alcuni passanti richiamati dalle grida di aiuto della vittima.

L’uomo, solo dopo aver minacciato i presenti brandendo in mano una siringa, è riuscito, però, a darsi alla fuga, prontamente interrotta dai militari dell’Arma nel frattempo intervenuti. Sottoposto a perquisizione personale, il 44enne è stato trovato in possesso di una siringa da insulina completa di ago, nella circostanza posta sotto sequestro. Una interventi importante dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo che ha permesso di sventare la rapina e che il frutto di un lavoro incessante per garantire una presenza attiva sul territorio e contribuire così alla lotta contro la criminalità e a una maggiore tutela della comunità.

Fabio Castori