Deruba un coppia: condannato a tre anni per rapina aggravata

Con il pretesto di chiedere aiuto, era riuscito a farsi aprire la porta e, armato di un grosso coltello, aveva fatto irruzione in un’abitazione dove viveva una coppia di nigeriani, per poi rapinarli. Il rapinatore, un 38enne tunisino domiciliato a Fermo, ha patteggiato una pena di tre anni per il reato di rapina aggravata. L’attività investigativa dei militari dell’Arma era scattata quando il nordafricano, nottetempo, nell’ottobre del 2021, era finito al pronto soccorso per le lesioni subite nel corso di un pestaggio, raccontando di essere stato aggredito senza motivo. Gli approfondimenti immediatamente condotti su ogni fronte dai carabinieri di Fermo e Porto San Giorgio avevano consentito di accertare che quanto raccontato dal tunisino non corrispondeva a verità e che le ferite se le era procurate nel corso di un episodio più complesso. Nello specifico, era emerso che il nordafricano, quella notte, con il pretesto di chiedere aiuto, aveva messo a segno una rapina in un appartamento di un condominio in via Segni, in località Lido Tre Archi, occupato da una coppia di nigeriani.

I proprietari di casa, aprendo la porta per verificare chi fosse stato a suonare al campanello nel cuore della notte, erano stati poi aggrediti e spintonati all’interno dal malvivente, anche sotto la minaccia di un grosso coltello, e poi rapinati di alcuni cellulari e di una collana in oro di proprietà della moglie del padrone di casa. Un’imprevista reazione delle vittime, aveva però indotto il rapinatore a darsi alla fuga lanciandosi dal balcone di quell’appartamento, posto al secondo piano dell’edificio, per fuggire approfittando dell’oscurità. Purtroppo per lui, però, il proprietario di casa, riavutosi dalla sorpresa per la violenta intrusione, si era posto all’inseguimento del rapinatore, supportato da un suo parente, con il quale, poco dopo, aveva raggiunto il tunisino, sostenendo con lui una colluttazione per bloccarlo e nel corso della quale il malvivente era rimasto ferito. Quasi contemporaneamente, poi, sul posto erano intervenuti i carabinieri del Norm che avevano scoperto come il 38enne tunisino, fosse già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in danno della persona, del patrimonio e in materia di stupefacenti.

Dopo le cure sanitarie in ospedale, il malvivente era stato condotto in caserma e sottoposto a fermo in quanto ritenuto responsabile di rapina aggravata. Fermo convalidato dall’autorità giudiziaria che aveva disposto la reclusione presso il carcere di Fermo.

Fabio Castori