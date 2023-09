Detenuti e studenti. Ecco il giornale strumento di dialogo

È stato diffuso in questi giorni il secondo numero dell’anno 2023 del giornale ’Altra chiave news’, il giornale elaborato nel Carcere di Fermo dagli stessi detenuti. Questo numero è molto importante, perché come evidenzia la direttrice della Caritas Diocesana di Fermo, che è partner operativo del progetto promosso dall’Ambito Sociale XIX e dal Carcere, Barbara Moschettoni, "in questo numero del giornale elaborato dalla redazione composta da detenuti della Casa di Reclusione di Fermo, è il frutto del coinvolgimento degli alunni dell’istituto Tarantelli di Sant’Elpidio a Mare, che dopo la sospensione causata dal covid, hanno ri-attivato la collaborazione con il Carcere, per un progetto formativo dal grande valore educativo, sia per gli alunni sia per gli stessi detenuti coinvolti nelle attività. Il confronto e lo scambio con l’esterno sono molto importanti e molto utili per il percorso di riflessione e di riabilitazione da parte dei detenuti, ma è utile anche per i giovani alunni, che hanno l’occasione di confrontarsi con l’esperienza di chi ha commesso errori". Nel giornale spazio anche per il racconto da parte dei detenuti, come sottolineato dalla direttrice Daniela Valentini nel suo editoriale: "Le testimonianze sincere e accorate dei detenuti avevano questo obiettivo, trasmettere ai ragazzi la bellezza della vita, della libertà, di una storia che ha il coraggio di compiersi, nei valori veri, nel rispetto degli altri. Andiamo avanti, dunque, con questo nostro giornale, strumento di dialogo tra dentro e fuori, perché abbiamo bisogno di un tessuto sociale che sappia capire e provi a ricostruire anche sulle macerie di un errore". L’elaborazione grafica è opera della cooperativa sociale Tarassaco, mentre la stampa è assicurata dalla tipografia Elpis, cooperativa sociale attiva nel campo della stampa e grafica.