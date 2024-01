Devoto di padre Pio e volontario. Il sindaco: "Era un uomo speciale"

Una persona molto conosciuta, ben voluta dai vicini, un artigiano apprezzato per il suo lavoro in tutto il circondario e impegnato anche nella vita della comunità Rapagnanese.

Era questo Paolo Mariani, l’artigiano di 62 anni specializzato nella lavorazione del ferro che ha perso la vita ieri mattina all’interno del suo laboratorio, mentre era intento a svolgere la sua attività che tanto amava e per cui era apprezzato in tutto il territorio, in molti si rivolgevano a lui per cancelli, inferriate, ma anche per pezzi più elaborati veri e propri oggetti per impreziosire case e giardini. Ieri mattina poco prima dell’incidente che gli è costato la vita Paolo Mariani, era uscito di casa per fare la spesa, era passato anche dal panettiere sito a poche decine di metri dalla sua abitazione.

I vicini di casa dopo l’esplosione e il trambusto che è seguito con l’arrivo dei mezzi di emergenza si sono avvicinati, gente che era intenta a fare qualche lavoretto nell’orto dietro casa, che stava rientrando a casa che purtroppo ha appreso della tragedia che si era consumata nel suo laboratorio.

Paolo Mariani, era una persona molto conosciuta solare, che amava la compagnia e sapeva fare gruppo, attiva anche nel paese, in passato aveva collaborato attivamente con la Pro loco di Rapagnano, più recentemente era attivo come volontario nella Confraternita di San Giuseppe anche perché era un grande devoto di padre Pio, ma se si presentava l’occasione di dare un mano alle associazioni, non si tirava mai indietro offrendo le sue competenze ma anche il suo spirito gioviale l’elemento che forse di più .

"Ho appreso in tarda mattina della tragedia che ci ha colpito – racconta la sindaco Elisabetta Ceroni – conosciamo molto bene la moglie Elisabetta e la figlia Letizia, a cui mi rivolgo a nome di tutta la comunità porgendo le più sentire condoglianze. Paolo era una persona unica, sempre disponibile a collaborare con le associazioni del paese per il bene della comunità".

Purtroppo quello di ieri è stato il secondo incendio in pochi giorni registrato a Rapagnano. Infatti, sabato sera i vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti in un’abitazione privata in cui si era innescato un incendio, probabilmente causato da un sigaro lasciato acceso, fortunatamente in quel caso, l’anziano residente ha riportato solo qualche lieve escoriazione e un po’ di spavento, ma quando avvenuto ieri ha precipitato la comunità in un senso di profondo cordoglio.

Alessio Carassai