‘Di Arte in Vino’ celebra . Andrea Bacci

Si prospetta un anno più impegnativo, ma anche più entusiasmante di sempre per l’Associazione ‘Di Arte in Vino’ che, dopo aver dato il via alla programmazione del 2024 con un interessante incontro sul Pinot nero, si appresta a portare avanti, di concerto col Comune che ne è il principale promotore e con un Comitato scientifico, una serie di appuntamenti per le celebrazioni dei 500 anni dalla nascita dell’enologo elpidiense, Andrea Bacci. Una scelta curiosa per ‘Di Arte in Vino’ dedicare il primo incontro dell’anno partire approfondendo la conoscenza del Pinot nero, un vitigno che ha portato un po’ di Francia anche nelle Marche e che sta trovando molti viticoltori affascinati dalla coltivazione e vinificazione del Pinot nero per prodotti di alta qualità. Al convegno che si è tenuto in una sala consiliare particolarmente gremita, dopo il saluto del presidente dell’associazione ‘Di Arte in Vino’, Marino Calvigioni, e del sindaco Alessio Pignotti, è toccato ai vertici regionali dell’Ais, il presidente Stefano Isidori e il suo vice, Raffaele Fava, insieme al maestro sommelier Gualberto Compagnucci soffermarsi sulle proprietà del delicato vitigno, sulla vinificazione, sugli abbinamenti con piatti più o meno elaborati. Poi la parola è passata ai viticoltori presenti: dalla provincia di Pesaro Urbino, Fattoria Mancini, Roberto Lucarelli, Sor Rico, De Leyva; dal maceratese Fontezoppa e Copacchini; dal fermano Agostino Romani e Terrapremiata. La programmazione delle celebrazioni legate ad Andrea Bacci: dal 21 giugno al 23 giugno, ‘Enosophia. I Giorni del Bacci’; il Congresso nazionale Assoenologi; il Mercato della Biodiversità e il Premio Bacci. Si riprende ad ottobre, il 26, con Armonie della sera e un concerto in onore di Andrea Bacci a Roma, mentre a novembre un convegno su ‘Andrea Bacci, il genio poliedrico del Rinascimento.