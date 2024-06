Di Arte in Vino, chiusura con il premio Bacci

Con la serata dedicata al Premio Andrea Bacci, con annesso convegno, si è praticamente conclusa la programmazione dell’Associazione Di Arte in Vino, presieduta da Marino Calvigioni. ‘I giorni del Bacci’ sono stati organizzati in collaborazione con Comune ed Enosophia oltre che con Amap, Ais, Ordine Giornalisti, Regione, Assoenologi e il Premio Bacci è andato ad Oriana Silvestroni. Docente della Politecnica delle Marche, membro onorario de ‘Le Donne del vino’, membro del direttivo dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, la Silvestroni è stata premiata per la sua attività didattica universitaria e la ricerca nel settore della viticoltura, per gli studi nel campo dell’innovazione della tecnica colturale e nella gestione del vigneto e della biodiversità viticola; per le ricerche sulle varietà autoctone marchigiane (montepulciano, sangiovese, verdicchio), per l’individuazione di tecniche di coltivazione utili al miglioramento qualitativo; per la produzione letteraria nel settore della viticoltura. "E quest’anno – conclude Calvigioni - abbiamo dedicato una speciale etichetta al Bacci".