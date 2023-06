Di corsa per combattere la Sla

La ‘Brain Run’ si conferma una corsa unica nel suo genere per una serie di buoni motivi: è nata grazie a Fausto Chioini, presidente onorario della Podistica Moretti Corva e malato dal 2018 di Sla (sclerosi laterale amiotrofica) che ha voluto creare un evento che unisse lo sport al sociale e alla solidarietà; è una corsa che lo scorso anno ha visto partecipare oltre 200 appassionati tra cui alcuni degli atleti più interessanti del panorama podistico nazionale e quest’anno punta nono solo a bissare questo successo ma a superarlo; ultimo, ma non per importanza, la Brain Run vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie neurodegenerative tant’è vero che parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore del Centro Clinico Nemo, di Ancona, che si prende cura delle persone affette da malattie neuromuscolari (Sla, Sma ovvero atrofia muscolare spinale e distrofie muscolari). "L’obiettivo di Nemo – spiegano dalla società sportiva – è migliorare la qualità della vita di ogni persona di cui si prende cura, attivando programmi personalizzati di trattamento e riabilitazione, ad alta specializzazione. E’ una clinica che necessita di donazioni per poter funzionare al meglio, per attivare tutti quei progetti che servono ai malati e alle loro famiglie". La gara è in programma il 23 luglio e sono state aperte le iscrizioni (per informazioni: 338 8906578). La corsa si svolgerà al quartiere Corva su un percorso di 10 km ma c’è anche un percorso di 3 km. È possibile fare una donazione per la ricerca Sla (Iban: IT03C0623069670000030265779).