Di corsa per i diritti Festa di sport e salute a Marina Palmense

di Angelica Malvatani

Dieci chilometri per scoprire il cuore di Marina Palmense. È ‘Vivicittà’, la corsa dei diritti, la manifestazione organizzata dalla Uisp a livello nazionale, con cinque città straniere, in Bosnia, in Giappone e in Slovenia che pure hanno aderito. Un evento giunto alla 38° edizione, la prima per Fermo che è l’unica città delle Marche a partecipare. L’appuntamento è per il due aprile, tre le gare, una competitiva appunto di 10 chilometri, una ludica motoria e una a sei zampe, con l’amico cane. Appuntamento alle 10 ai giardini, in via della Scienza, quota di iscrizione 10 euro per la competitiva, 5 per le altre passeggiate.

Felice l’assessore allo sport, Alberto Scarfini che parla dei ritorno dei grandi eventi, stavolta in periferia, vicino al mare: "La città risponde sempre, sono arrivati tanti sponsor e tante associazioni che come sempre hanno dimostra un grande spirito di unione". Il segretario del comitato di Fermo della Uisp, Umberto Cingolani spiega: "Si tratta di una corsa che vuole coinvolgere tutti i cittadini senza distinzione. Si parla di corsa dei diritti che vuol dire tanto, l’anno scorso si chiedeva la pace, il primo dei diritti, oggi parliamo di ambiente, ci mettiamo dentro tutto. Non si possono sottovalutare certe cose che vanno curate molto e con attenzione, è la nostra terra e abbiamo solo questa. L’altro diritto su cui puntiamo è una vita dignitosa, anche nel carcere, in alcuni posti si corre anche in carcere, noi nel carcere di Fermo portiamo un corso di introduzione agli scacchi, per alleviare la noia".

Per la partecipazione ci saranno premi piccoli per chi arriva al traguardo ma l’importante è davvero solo stare insieme. Tutti si porteranno via qualcosa, compreso il ricordo del mare di Marina Palmense. Sarà una gran bella festa, assicurano gli organizzatori, ne è convinto anche Simone Corradini di ’Quota ciesse sport’, tra gli sponsor della manifestazione: "Oggi torna la voglia di stare insieme. Vivicittà è già nel nome qualcosa di straordinario, facciamo vivere il territorio in maniera insolita. È occasione di aggregazione, viviamo la città attraverso lo sport. Sarà una festa del movimento, della salute, dello sport e di una socialità che ci era stata tolta". Il vice sindaco Mauro Torresi conclude: "Tutto quello che porta gente a Marina Palmense va bene, per dare visibilità ad una frazione che sta migliorando tanto. il comitato festeggiamenti si offrirà di preparare il pranzo ai partecipanti, ci sarà insalata di riso e acqua per tutti".

Ci si può iscrivere fino al 30 marzo, con un piccolo sovrapprezzo anche il giorno della competizione. Per informazioni 0734 622672, 347 8809994, www.uispfermo.com.