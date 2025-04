Di corsa per raccogliere fondi a favore della Lilt

Ha preso il via ieri mattina un’iniziativa solidale che unisce sport e prevenzione: l’atleta e allenatore fermano Oscar Stabile percorrerà, insieme a un gruppo di runner, 280 km senza soste, collegando simbolicamente il Tirreno all’Adriatico. L’arrivo è previsto a Marina Palmense oggi pomeriggio alle 18, dopo circa 35 ore di corsa, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Lilt di Fermo. Il ricavato sarà destinato alle attività di prevenzione e sensibilizzazione che giornalmente vengono portate avanti. Chiunque desideri sostenere questa iniziativa può farlo attraverso la raccolta fondi attiva sulla piattaforma GoFundMe.

L’evento, intitolato "Happy Run Coast to Coast – una corsa alla solidarietà", gli atleti, supportati da un mezzo di servizio, percorreranno centinaia di chilometri alternandosi lungo un tracciato studiato per garantire sicurezza e visibilità all’iniziativa. Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione di partner come il Centro di Riabilitazione Montessori di Fermo, Sportlab, Drum Art e Ticam. Finora sono stati raccolti circa 2800 euro, all’arrivo ci sarà una bella festa proprio di fronte al mare e una merenda da condividere.

"L’idea mi è venuta proprio per sottolineare il valore del movimento nella prevenzione delle malattie, ho trovato un gruppo di persone come me appassionate di corsa, partiamo e raccontiamo in diretta il nostro viaggio, per dire a tutti che le sfide del futuro si possono affrontare tutti insieme. Anche una piccola donazione potrà fare la differenza e si entra a far parte di un gruppo di volontari che si spendono per la prevenzione". Con Oscar partiranno Fulvio Rollo, originario di Lecce ma fermano d’adozione, Luca Leale di Seregno, Pierpaolo Pacioni di Monte Urano, Fabio Fedozzi di Porto San Giorgio, Salvatore Tusano e Fabrizio Rucco da Lecce, a Civitanova Marche si unirà al gruppo Carla Miandro per gli ultimi 20 chilometri.