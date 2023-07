Di corsa verso il palio Svelati i dieci cavalli

Il Consiglio di Cernita della Cavalcata dell’Assunta di Fermo ha scelto i dieci cavalli che parteciperanno alla Corsa al Palio del 15 agosto 2023. I protagonisti sono stati scelti dai Priori sulla base delle iscrizioni al bando pervenute entro il 11 luglio scorso: ogni Priore ha votato un elenco di dieci cavalli e i più votati hanno costituito l’elenco finale. Andiamo dunque a scoprire chi sarà a partecipare alla Tratta dei Barberi della sera del 12 agosto quando sarà la sorte a stabilirne l’abbinamento con le contrade. In ordine alfabetico, i nomi degli equidi più votati: All, Audace da Clodia, Azoto da Clodia, Baronessa, Big For Me, Caente de Campeda, Clorindia, Corallu, Cristal Grey, Diamante Prezioso. Nomi e ordine delle riserve sono: Demoni, Doraimon. Dopo questa prima fase, gli stessi verranno visitati nella mattina del 12 agosto e in serata sfileranno alla Tratta dei Barberi che si terrà alle ore 21.30 in Piazza del Popolo. Lorenzo Giacobbi e Stefano Faggio, responsabili del ‘gruppo corse’ della Cavalcata, annunciano che si sono iscritti cavalli provenienti da Toscana, Lazio e Sicilia oltre al ritorno di un proprietario fermano: "Nonostante la concomitanza con molti altri palii, proprietari importanti e fantini senesi hanno scelto di partecipare alla Cavalcata dell’Assunta, segno tangibile dell’unicità del nostro palio. Gli addetti ai lavori del settore sono affascinati dal percorso lungo 850 metri; tutto in salita; caratterizzato dalla particolare partenza, rigorosamente al canapo, con una curva già pochi metri dopo e, soprattutto, da quello che tradizionalmente viene definito il ‘Curvone’: si tratta di una curva a gomito tra viale XX Settembre e viale Vittorio Veneto ovvero a metà percorso, dove può succedere davvero di tutto. Quest’anno, il lotto di cavalli è molto omogeneo e garantirà sicuramente spettacolo ai contradaioli". Mentre le contrade cittadine sono in trepidante attesa di conoscere il cavallo assegnato ricordiamo che, già dalla scorsa edizione, è stato aumentato il rimborso alle scuderie che decideranno di rimanere a Fermo dal 12 agosto, mattina delle visite, fino al giorno della corsa per incentivarle a restare permettendo ai contradaioli di ‘vivere’ il cavallo assegnato. Le scuderie potranno inoltre decidere se sostare nelle strutture disponibili in zona o in box costruiti ad hoc da alcune contrade stesse fino al pomeriggio del giorno di Ferragosto quando si correrà il Palio dell’Assunta. Preceduto dal Corto Storico in abito del XV secolo, si articola in due batterie da cinque contrade, estratte a sorte la sera precedente al termine del Processionale Religioso, e una finale tra i primi due classificati di ogni batteria più il vincente del sorteggio tra i terzi classificati.

Gaia Capponi