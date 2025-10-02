Di Felice disegna il futuro della città: "Variante di Campiglione grande risultato"

L’urbanistica è una materia complessa, molto tecnica, molto visionaria, ha dentro di sé una visione di futuro. Lo spiega l’assessore Mariantonietta Di Felice, il suo lavoro forse è quello meno evidente ma è la materia su cui si costruisce un’idea di città: "E’ vero, penso alla variante di Campiglione, uno dei più grandi risultati a cui è arrivata questa amministrazione con la partecipazione di cittadini, imprese, con il territorio vero, con chi ci vive, chi ci lavora e ci passava, da ripensare alla luce di una infrastruttura così importante come il nuovo. Quell’atto ha sbloccato tante infrastrutture viarie per arrivare davvero all’ospedale, i comuni limitrofi hanno sentito i risultati, con la Provincia ci abbiamo lavorato, così la città capoluogo la senti più vicina e amica".

L’altra grande variante di cui è orgogliosa è quella legata al futuro dell’ex conceria? "Ci abbiamo messo attività produttiva e residenziale, servizi e qualunque altra cosa, oggi il finanziamento Pinqua per la qualità dell’abitare lo vediamo, è un altro volto, un futuro reale per quell’area enorme. C’è un accordo forte col privato, c’è stata una conferenza dei servizi per la rotonda di raccordo in capo ad Adriatica, i parcheggi li sta già facendo, le opere di urbanizzazione primaria le stanno realizzando, è stato un lavoro importante e abbiamo condiviso tutti insieme, maggioranza e opposizione".

Quali dunque le sfide degli ultimi mesi di amministrazione Calcinaro? "Sostanzialmente lavoriamo su due accordi di programma. Il promo, con la Steat, per portare uffici e officine in zona Molini Girola. Quella è un’area artigianale, abbiamo modificato le forme di standard da zona verde a pubblici servizi per poter realizzare la volumetria necessaria e l’area parcheggio, ma davvero è il destino di quella zona, il verde è garantito e il percorso del ruzzodromo sarà ripristinato, non sarà assolutamente snaturato. Ripeto, la zona verde è sfiorata appena, in cambio noi prendiamo la proprietà dell’intera area di Monte Cacciù che stiamo già gestendo con l’aiuto delle associazioni di volontariato. A quel punto sarà comunale e ci potremo fare molte cose belle".

A che punto è la variante? "Siamo alla prima lettura, è stata pubblica il 14 agosto, ci sono 60 giorni di tempo per le osservazioni, arriverà poi la ratifica della Provincia e si va in consiglio comunale. L’altra accordo di programma è per il piano particolareggiato di Marina Palmense, un po’ più avanti rispetto a questa procedura, manca solo il decreto del presidente della Provincia per portarlo poi al primo consiglio comunale utile".

Quale l’obiettivo di questo accordo per un’area tanto delicata come Marina Palmense? "Vogliamo far respirare quell’area ma nella zona già urbanizzata, sopra la ferrovia, non si è creato nuove aree di espansione. Il vecchio piano particolareggiato è scaduto da tempo e non si poteva niente perché il prg non prevedeva nuove costruzioni e nemmeno cambio di destinazione e cominciavamo a sentire il desiderio di far crescere questa zona. Siamo riusciti a rimisurare tutti gli standard e verificando la correttezza dell’edificato e questo ci ha consentito di riprendere standard. Sanata la situazione di verde pubblico e verde privato, incide sulla qualità della vita una pianificazione bella e adeguata".

Nel piano sono state definite alcune piccole aree progetto per espansione, alcuni spazi a servizi e commerciale, tutto supervisionato dalla Provincia, con attenzione alla delicatezza del contesto e con tutti i pareri a posto? "Tutto questo ci permetterà di completare lungo la ferrovia il tracciato della ciclovia adriatica, con 440 mila euro, altri soldi arriveranno e ci consentiranno di completarla e di allacciarci a Pedaso e a tutto il resto. Abbiamo uno strumento che ci consente di avere qualche nuovo abitante a Marina Palmense, in tanti se ne sono andati perché non c’era possibilità di crescita. Ci sarà un grande parcheggio vicino al campeggio, al servizio anche di Torre di Palme con un bus navetta perché è assolutamente necessario, lo mettiamo al margine per evitare di dar fastidio all’abitato".

Angelica Malvatani