Di Mizio: potenziate con i giovani la nostra sottosezione

Se nella logica delle logiche, al pagamento delle tasse corrisponde l’efficienza del servizio, la logica non corrisponde all’aumento del pedaggio autostradale. Almeno in alcuni tratti. L’incremento infatti c’è stato: il pedaggio è aumentato del 2% dal primo gennaio 2023 e prevede un ulteriore scatto dell’1,34% da applicare a luglio. Però c’è una buona notizia: nonostante gli aumenti tanto del pedaggio quanto dei verbali di sanzioni pecuniarie, siano previsti dalla legge e applicati secondo un’indicizzazione Istat biennale, per il 2023 almeno le multe non sono aumentate e l’importo da pagare per le varie sanzioni, è rimasto fermo all’indice 2021. L’Art 195 (comma 3) del Codice della strada, recita infatti ‘La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti’.

Dunque gli aumenti rispondono alla legge seppur il servizio offerto non può dirsi della massima efficienza. Ne è testimonianza il tristemente noto tratto Fermano e Ascolano dell’A14 (e non solo) con i suoi cantieri attivi ormai da mesi, chiusi a ridosso del Natale e riaperti il 10 gennaio, le lunghe file, il disagio, i rischi e ritardi per gli utenti. Ma il disagio più grande è senza dubbio il pericolo dei tratti con blocchi da cantiere, percorribili su un’unica carreggiata a doppio senso di marcia, causa di numerosi incidenti troppo spesso mortali.

A fronte di questa realtà, risponde il servizio incessante in A 14 della sottosezione stradale di Porto San Giorgio, comandata da Williams Di Mizio, responsabile di competenza sul tratto San Benedetto del Tronto Ancona Sud.

"Attualmente la sottosezione conta 44 agenti – spiega Di Mizio –. Il servizio in autostrada vede impegnate nell’arco delle 24 ore, otto pattuglie per un totale di 16 uomini impiegati nei quattro quadranti di copertura (sera, mattino, pomeriggio e notte). Si aggiungono gli equipaggi in numero variabile in servizio di polizia giudiziaria preposta alla sorveglianza di aree di servizio, caselli e in attività di controllo e prevenzione".

Di Mizio spiega che l’organico preposto non è adeguato e che a seguito della mole di lavoro in costante aumento, il ministero ha predisposto un cospicuo aumento di personale.

"Purtroppo la sezione autostradale non è una destinazione molto ambita per lavoro – conclude il comandante – e seppur il trend dell’organico sia questo ormai da anni, confidiamo nell’assegnazione di giovani agenti e nel potenziamento che il ministero ha previsto per la piena efficienza della sottosezione".

Paola Pieragostini