Di padre in figlio, c’e sempre un Montagnoli a guidare San Martino

Per la contrada San Martino della Cavalcata dell’Assunta di Fermo è tempo di festa. In seguito alle votazioni, dopo quasi un decennio, il testimone passa dal padre Renato al figlio Alessandro Montagnoli: 26enne; data analyst della direzione logistica di Tod’s; un forte legame con i colori bianconeri che dura da quando a 12 anni vinse il primo titolo di tiro per l’astore (2011, ndr) per poi ripetersi, in coppia col padre, nel 2014-15-18-19. Per i prossimi tre anni, sarà alla guida del giovanissimo direttivo così composto: Lorenzo Trentuno- vice priore e tesoriere; Agnese Luciani- cancelliere; Chiara Cardinali- cerimoniera; Michele Pompei- responsabile corsa; Renato Montagnoli- responsabile cucina; Andrea Marcaccio- responsabile logistica; Maia Isidori- sartoria; Filippo Montagnoli- gruppo giochi; Alessandra Carosi- archivista; Agnese Farina- gruppo giovani; Cemona Sebastian e Francesco Mennucci rispettivamente agli eventi e marketing. "Cercheremo di portare avanti ciò che di buono è stato realizzato dai direttivi precedenti, migliorando laddove necessario- ha dichiarato Montagnoli- il nostro obiettivo primario è cercare di far sentire importante e parte di una grande famiglia, non solo chi è stato eletto, ma ogni contradaiolo con l’augurio che la contrada sia la casa di ciascuno". In occasione della giornata dedicata a San Martino, il santo che l’iconografia vuole protagonista del gesto di dividere il suo mantello con un mendìco, la contrada bianconera è impegnata in un fine settimana di festeggiamenti: sabato (16, ndr) a partire dalle ore 17 presso la sede di vicolo Torto, un laboratorio dedicato ai più piccoli, seguito da una serata conviviale aperta tutti i contradaioli. Domenica 17, messa del Contradaiolo alle 10.30 presso la chiesa di San Domenico per concludere con il tradizionale pranzo di San Martino a base di: crostini; mezze maniche zucca e salsiccia; arista al forno; dolce e caffe’ (adulti 10 euro, bambini gratis sotto i tre anni- prenotazioni al 366 4242777).

g.c.