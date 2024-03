Di Rosa alla direzione artistica della Form. Montegranaro esulta

Con la nomina alla direzione artistica dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, continua ad ampliarsi il raggio d’azione in cui opera Francesco Di Rosa che, in primis, è e resta un ottimo musicista, primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia ritenuto tra i migliori a livello internazionale con una intensa attività concertistica in giro per il mondo. Ma Di Rosa, da tempo, di dedica all’attività didattica in giro per l’Italia e, quasi un anno fa, aveva vinto il concorso come docente presso il conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Adesso, ai numerosi impegni che già ha (tra cui la direzione artistica della rassegna concertistica degli Amici della Musica di Montegranaro, dove è nato e di cui è cittadino onorario) se ne aggiunge un altro: la direzione artistica della Form. Un incarico prestigioso e molto caro a Di Rosa che ha un legame particolare con questa realtà concertistica marchigiana. Una notizia accolta con palese e giustificata soddisfazione a Montegranaro, a partire dal sindaco Endrio Ubaldi che si è subito rallegrato col neo direttore: "E’ un ulteriore e meritato riconoscimento a un musicista di fama internazionale che sicuramente potrà dare tanto alla nostra regione. Il Cda della Form guidato dal presidente Fabrizio Del Gobbo, ha scelto una personalità di assoluto rilievo Nonostante sia spesso all’estero per i suoi concerti con l’Orchestra di Santa Cecilia e da solista, Di Rosa ha sempre mantenuto un saldo legame con la sua città dando un contributo grandissimo all’organizzazione delle eccellenti stagioni concertistiche degli Amici della Musica". "Sono davvero molto felice per il nuovo importante incarico affidato a Francesco – il commento di Germano Chiurchiù. Presidente ‘Amici della Musica’ e amico di Di Rosa –. Credo non sfugga a nessuno quali nuove opportunità potranno venirsi a creare nell’offerta musicale per la nostra regione".

Marisa Colibazzi