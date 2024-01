Di Ruscio: "Erap sta facendo il possibile"

C’è piena volontà da parte dell’Erap di risolvere la vicenda di Maria Ulloa, la donna di 52 anni che vive in una casa popolare a Santa Petronilla, dove sono assolutamente necessari lavori importanti: "Conosciamo bene la situazione della signora e il nostro presidio di Fermo ha preso in carico la questione non appena la problematica si è manifestata proponendo una serie di soluzioni tutte rifiutate dalla signora, spiega il presidente dell’Erap, Saturnino Di Ruscio: "Al momento della necessità di intervenire per i lavori di ripristino della tubatura la signora ha manifestato la volontà di acconsentire all’effettuazione dei lavori a condizione che fosse trovato un alloggio alternativo perché non voleva la compresenza. Al contempo abbiamo provveduto a proporre alla signora varie soluzioni più o meno temporanee. Intanto vi era la possibilità di trasferirsi in un altro appartamento dello stesso stabile dove risiede, due piani sopra. Quindi le è stato prospettato il trasferimento in altre zone di Fermo dove vi erano disponibilità di alloggi ma la signora ha rifiutato le destinazioni possibili, declinando al contempo l’ipotesi di trasferirsi in un residence a Porto Sant’Elpidio". Una zona che per Maria non è praticabile perché l’ex marito, da cui ha subito violenza, vive poco distante e questo non le darebbe la necessaria tranquillità: "In queste settimane è stato anche proposto alla signora di trovare lei stessa un appartamento in locazione temporanea di suo gradimento offrendo un indennizzo economico per far fronte alle spese. La signora ha chiesto, tramite legale, un trasferimento definitivo per mobilità in una zona di Fermo dove non abbiamo alloggi disponibili. In sintesi, il presidio di Fermo di Erap Marche ha percorso tutte le vie possibili. Attualmente la pratica è in mano ai legali dell’Erap Marche che stanno valutando le procedure da adottare per un trasferimento forzoso della signora".