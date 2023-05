Di Ruscio: "Vendita a prezzi agevolati e non a quelli correnti"

Il presidente Erap Marche, Saturnino Di Ruscio, interviene in merito alle alienazioni di alloggi (costruiti prima del 2000) dell’ente e ai prezzi praticati, operazione avviata su richiesta della Regione. "La vendita – spiega Di Ruschio – viene proposta all’assegnatario a prezzi agevolati e non a prezzi correnti. I prezzi di vendita proposti, sono mediamente inferiori di circa il 40% rispetto ai valori medi delle quotazioni del mercato immobiliare registrate dall’Agenzia delle Entrate, e sono determinati applicando i criteri approvati con delibera di giunta regionale n. 668 del 20 maggio 2008, come modificata con Dgr n. 141 del 18 febbraio, dunque criteri approvati oltre 10 anni fa e non mutati recentemente".

Nella lettera inviata agli assegnatari, tuttavia, si fa riferimento a "precisazioni di cui all’allegato 2 della Dgr n. 4872022". Precisa l’Erap: "L’unica modifica effettuata lo scorso anno dalla Regione è stata finalizzata a chiarire proprio che gli oneri relativi a eventuali interventi che beneficiano di agevolazioni fiscali (ecobonus, sismabonus o superbonus 110%) non vanno a incrementare il prezzo di vendita". Che è quanto si legge nella comunicazione dove si specifica anche che "nel caso in cui la relativa spesa non sia ancora stata sostenuta dall’ente, l’acquirente subentrerà nell’onere del pagamento alla stipula del contratto".

L’Erap afferma che "nei Comuni ove il valore degli immobili è elevato possono verificarsi le condizioni di prezzi elevati, tenuto conto delle condizioni economiche degli inquilini Erap, ma si tratta pur sempre di prezzi scontati rispetto ai valori di mercato. Gli inquilini che ritengono elevato il prezzo di acquisto proposto, possono sempre avvalersi della possibilità di richiedere una mirata verificata all’Agenzia delle Entrate". Una facoltà che l’inquilino può esercitare, si legge nella lettera "a sue spese". L’Erap conclude: "Non risulta che neanche le vendite degli alloggi effettuate in anni precedenti prevedessero scomputi connessi al puntuale pagamento degli affitti da parte degli inquilini, come asserito dall’avvocato Stacchietti".

Marisa Colibazzi