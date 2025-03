Di Venanzi: "Carenza di medici nel nuovo ospedale"

Le settimane trascorrono, ma la mancanza del personale medico nel nuovo ospedale dei Sibillini continua a richiamare l’attenzione della popolazione. La struttura è stata inaugurata il 14 dicembre 2024, sin da subito la popolazione del territorio ha accolto con entusiasmo la sua apertura, eppure a distanza di mesi la preoccupazione dei cittadini in riferimento ai servizi che sarebbe stati attivati inizia a farsi sempre più forte soprattutto in riferimento al pronto soccorso.

Un tema su cui è tornata a richiamare l’attenzione Luisa Di Venanzi, presidentessa del Comitato per la tutela della salute nei Sibillini. "Si dice che manca il personale medico – commenta Luisa Di Venanzi - e non si sa come mai noi residenti dell’entroterra, che paghiamo le tasse, risultiamo essere sempre i più penalizzati. Ma, per ogni problema esiste una soluzione. In attesa che si formino nuovi medici, per ciascuno dei quali occorrono circa dieci anni, bisognerebbe fare una rimodulazione dei numeri degli esistenti, visti i 12/14 medici che si hanno normalmente per fare un esempio per un reparto di radiologia. Inoltre a noi il Pronto soccorso, la Chirurgia generale ridotta e la Medicina generale spettano per Decreto ministeriale (Balduzzi 70 del 2015). Aggiungo inoltre che aprire un nuovo ospedale, senza riportarvi sin da subito quanto prevede il Piano socio sanitario vigente, sarà un boomerang politico"