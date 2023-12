Di Virgilio contro Vesprini. Bagarre politica sui social

"E basta con questi piagnistei" è il pressante invito che l’ex assessore ai lavori pubblici e ambiente, Andrea Di Virgilio, rivolge al sindaco, Valerio Vesprini, tramite una letterina audio postata sul proprio profilo Facebook. Dato il periodo, e contenuti a parte, può definirsi una vera e propria "letterina di Natale" con tanto di "auguri a te e famiglia". Il primo cittadino non manca occasione di ribadire che, per colpa della passata amministrazione, ogni giorno si trova a dover fare i conti con delle emergenze, inoltre "stuzzica" polemicamente l’ex assessore ricordandogli per l’ennesima volta che, quando un anno e mezzo fa assunse il governo della città di Porto San Giorgio, il territorio comunale era ricoperto di erbacce alte non meno di un metro.

Di Virgilio non la prende bene e passa al contrattacco: "Se vi erano emergenze da affrontare non lo ha fatto mai presente nei 9 anni in cui è stato assessore con la trascorsa Giunta di centrosinistra insieme al Pd ed anche con i comunisti. Se n’è accorto adesso in cui si trova in tutt’altra parte, con la destra dopo aver effettuato un salto carpiato con avvitamento. A questo proposito ammetto che i cambi di casacca non rientrano nelle mie corde, ma non ho nulla da dire perché ognuno è libero di fare le proprie scelte. Quello che vorrei capire è il motivo per il quale l’azione principale, che muove l’attuale amministrazione, siano i piagnistei conditi di bugie su bugie. Eppure lui, il primo cittadino pro tempore, dovrebbe essere a conoscenza delle tante cose fatte dalla passata amministrazione nonostante le difficolta degli anni 2020-2022 anche a causa del Covid. Lui in 9 anni da assessore dove è stato? Cosa ha fatto? Delle tante emergenze che dice di aver ereditato perché non ne ha risolta neppure una?"

"Lacrime (virtuali), da lui gettate pure quando si è dimesso dal centrosinistra, dandone le colpe al Pd. A me – conclude Di Virgilio - non piace fare dietrologie, ma di fronte alle farneticazioni contro la passata amministrazione resto trasecolato e non posso tacere. A Vesprini mi sento di dare il consiglio di crescere politicamente e incominciare a fare il sindaco e chiedergli perché soffra così tanto la sudditanza psicologica nei confronti di chi lo ha preceduto, il sindaco Loira, un vero sindaco che qualcosa gli avrà pure insegnato ma non ha imparato proprio nulla. Buon Natale a lui e alla sua famiglia".

Silvio Sebastiani