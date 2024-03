’Diabete a scuola’: battaglia per 90mila bimbi

"Diabete a scuola" è il progetto "Salvavita" di recente avviato dalla Regione su proposta del consigliere regionale leghista di Porto San Giorgio, Marco Marinangeli. Particolarmente impegnato nel seguire problematiche specifiche di scuola e sanità, Marinangeli ha presentato il suo progetto, dopo averne avuta positiva condivisione da parte di chi nel Fermano, e soprattutto a Porto San Giorgio, si occupa di questi settori, Il progetto salvavita "Diabete a scuola" garantisce gratuitamente il Baqsimi, il farmaco in versione spray che consente di intervenire tempestivamente nelle crisi di ipoglicemia grave dei bambini con diabete di tipo 1. Marinangeli spiega che: "Con questo progetto la Regione continua ad assicurare ai pazienti diabetici a rischio di ipoglicemia grave l’accesso gratuito a un medicinale salvavita semplificando le procedure di somministrazione, elemento essenziale nel trattamento dei bambini a scuola. Con un finanziamento ad hoc del Consiglio Regionale dotiamo tutti i plessi scolastici con presenza di bambini diabetici del prodotto del cui costo la Regione si fa carico, dopo che l’Agenzia italiana del farmaco lo ha classificato in fascia C, quindi non più a carico del Servizio sanitario nazionale".

Marinangeli riferisce poi: "L’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, ha fatto presente che ci sono oltre mille bambini tra i 90mila diabetici censiti nelle Marche che non devono soffrire il segno della malattia ma vivere una scolarità totalmente inclusiva. Inoltre l’assessore ha ribadito la volontà della Regione di considerare una priorità la prevenzione e il trattamento del diabete in età scolare".

In via di definizione il protocollo con l’ufficio scolastico regionale con il quale si fissano le linee guida operative ed i criteri di formazione del personale scolastico: "Rispondiamo con entusiasmo alla sollecitazione della Regione per un progetto che ha il pregio di unire la tutela della salute dei bambini con la tranquillità delle famiglie e del personale scolastico che potrà rispondere ad eventuali emergenze senza ricorrere a siringhe o iniezioni". Così si è espresso Massimo Iavarone dell’ufficio scolastico regionale, La chiosa è del consigliere regionale sangiorgese "Sono orgoglioso di aver avviato una sinergia virtuosa tra le istituzioni sulla base di un confronto sui bisogni valutati con chi li vive quotidianamente. Grazie al lavoro di filiera con l’assessore Saltamartini interveniamo operativamente nell’ambito di quella sanità a misura di cittadini che resta il nostro obiettivo di mandato".

Silvio Sebastiani