‘Diamanti a Tavola’ dedicata al tartufo nero pregiato dei Sibillini

Sarà all’insegna della qualità la sesta edizione di ‘Diamanti a Tavola’ nella versione primaverile dedicata al ‘Tartufo Nero Pregiato’ dei Sibillini, che si svolgerà nei giorni 8 e 9 marzo ad Amandola. Come sempre sarà l’occasione di assaporare e acquistare il tartufo nero pregiato e di altri prodotti tipici del territorio, il tutto arricchito da eventi culturali e promozionali dedicati all’area montana. La manifestazione è stata presentata ieri nella sala consiliare dal sindaco Adolfo Marinangeli, insieme agli assessori Rita Grazioli e Giovanni Annessi, a cui si sono aggiunti Valeria Nicu coordinatrice di ‘Sibillini Romantici’ che ha collaborato alla programmazione dell’evento con incontri culturali e passeggiate naturalistiche e infine Mario Scagnoli rappresentante dell’Atam. "L’edizione di Diamanti a Tavola dedicata al tartufo nero pregiato – spiegano Marinangeli, Annessi e Grazioli – apre di fatto la stagione dedicata al tartufo, sono già state confermate le edizioni di luglio dedicata al tartufo nero e novembre al bianco pregiato. Il tartufo per il nostro territorio rappresenta una grande opportunità: alla Bit di Milano ha raccolto grande successo, stiamo lavorando all’allestimento di un Museo del tartufo, abbiamo acquistato un terreno per un esperimento con Amap per una tartufaia per il bianco pregiato. La cosa importante e che qui si vende e si degusta il tartufo fresco, per regolamento della manifestazione sono state bandite le salse a base di tartufo. La manifestazione sarà arricchita dal mercatino tipico dedicato al tartufo ed ai prodotti tipici, saranno allestiti eventi culturali come la camminata nei musei dedicata alla figure femminili, ad una passeggiata ambientale in mountain bike alla scoperta delle tartufaie e il premio che conferiremo allo chef Davide Camaioni per il successo raccolto nel 2024 al Tartufo Award e per la vicinanza sempre dimostrata alla nostra manifestazione". Due giorni da non perdere per ammirare e assaporare i Sibillini.