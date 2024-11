’Diamanti a Tavola’. Il triplete di Amandola nel segno del tartufo

Il primo fine settimana dedicato alla 27esima edizione di ‘Diamanti a Tavola’ coglie subito nel segno, un ‘triplete’ di risultati per la manifestazione dedicata al tartufo bianco pregiato dei Sibillini. "Le condizioni meteo questa volta ci hanno sostenuto – commenta il sindaco Adolfo Marinangeli – e siamo riuscito a raggiungere tre grandi risultati. Il primo senza dubbio la vittoria al trofeo della città del Tartufo ad Acqualagna dello chef Davide Camaioni in rappresentanza di Amandola con i suoi cappelletti in brodo, ricotta di cocco e tartufo. Titolo che ha portato la nostra città al primo posto nazionale fra le città che vantano una tradizione consolidata del tartufo. Il secondo successo sta nell’affluenza di pubblico, in tre giorni è stata quantificata una presenza di migliaia di visitatori, ospiti tutti molto preparati in termini gastronomici, che hanno visitato e gustato il territorio. Il terzo, i risultati raccolti dalle associazioni, sono state 24 in tutti le associazioni e privati che si sono adoperati per ‘Diamanti a Tavola’ alcune di loro avevano messo in deposito prodotti per i tre giorni, già venerdì sera le cambuse erano vuote". C’è la soddisfazione di un format che funzione e richiama pubblico, le attività di laboratorio, le visite guidate, le escursioni, le cene degustazione, i convegni e i concerti funzionano. "Sabato scorso – conclude Marinangeli – ho partecipato al convegno dal titolo ‘Tartufo e Turismo’ con Michele Boscagli, presidente nazionale delle ‘Città del tartufo’; Stefano Borganzone, direttore marketing di Rai pubblicità e Peppone Calabrese conduttore dI ‘Linea Verde’. Quello che è emerso con forza nonostante le difficoltà climatiche, riguarda il fatto che il turismo gastronomico è un fenomeno in crescita". Si sta lavorando al secondo fine settimana, dal 6 al 10 novembre, confermando tutte le attrazioni: il mercatino dei prodotti tipici e del tartufo, ospite e madrina Natasha Stefanenko e per la cena degustazione dell’8 novembre sarà ai fornelli lo chef stellato Enrico Mazzaroni.

Alessio Carassai