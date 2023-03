’Diamanti a tavola’ La prima tappa del 2023 è già un successo

Inizia con il segno positivo la prima tappa del 2023 di ‘Diamanti a Tavola’ che nell’appuntamento di marzo è dedicato al tartufo nero pregiato dei Sibillini. Nonostante le condizioni meteo incerte il pubblico non si è fatto intimidire e sabato e domenica il centro storico di Amandola e non solo, è stato molto frequentato da visitatori e soprattutto da appassionati della buona tavola, che non hanno perso occasione di portare a casa qualche tartufo o gustare i patti della tradizione.

La riuscita della manifestazione si può interpretare nei commenti soddisfatti dei vari operatori che hanno partecipato al mercatino e dei cavatori che praticamente sono riusciti a vendere tutti i tartufi che avevano messo da parte per l’occasione. Quest’ultimo un segnale decisivo se si considera che il prezzo del tartufo è praticamente raddoppiato rispetto allo scorso anno.

Molto bene sono andate anche le osterie che in due giorni hanno accolto molti visitatori intervenuti appositamente per partecipare alla degustazione di tartufi. "Possiamo ritenerci soddisfatti di questo primo appuntamento di ’Diamanti a Tavola’ – dichiara il sindaco, Adolfo Marinangeli – anche in considerazione del fatto che nel fine settimana appena concluso oltre a Diamanti a Tavola c’erano Tipicità a Fermo e la Fiera delle piante a Roccafluvione. La manifestazione ha riscosso importanti risultati sotto vari aspetti: le degustazioni al palatuber con lo chef Camaioni sono state molto apprezzate, i convegni e gli show coking che solitamente trovano meno gradimento sono stati molto frequentati. Un esempio pratico lo stand della Pro loco già dal primo pomeriggio ha terminato le scorte di tartufi per le degustazioni. In termini di promozione ha avuto molto riscontro la trasmissione Linea Bianca su Rai Uno e la visita guidata in tartufaia".

Alessio Carassai