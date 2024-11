’Diamanti a Tavola’ prepara il bis

Il primo fine settimana della 27esima edizione di ‘Diamanti a Tavola’ di Amandola, festival dedicato al tartufo bianco pregiato dei Sibillini è stato un successo grazie anche alle condizioni meteo, ora la macchina organizzativa proverà a ripetersi. Il sindaco Adolfo Marinangeli alcuni giorni fa aveva espresso grande soddisfazione per i primi tre giorni di festival, anche perché la manifestazione aveva raggiunto tre importanti obbiettivi. Il primo, la vittoria dello chef Davide Camaioni al Trofeo della Città del Tartufo ad Acqualagna, con i suoi cappelletti in brodo, ricotta di cocco e tartufo in rappresentanza di Amandola. Il secondo, la nutrita presenza di visitatori che in poche ore hanno gustato i menù degustazione messi a disposizione. Il terzo, la presenza e soddisfazione delle 24 associazioni del paese che, hanno lavorato al successo dell’evento. E’ partito ieri il secondo fine settimana di ‘Diamanti a Tavola’, che ha già da subito mostrato il suo appeal con gli appassionati di gastronomia. Infatti, ieri sera presso la ‘Casa del Parco’, si è tenuta la cena evento con lo chef stellato Enrico Mazzarioni, con un menù studiato per esaltare le qualità e profumo del tartufo bianco dei Sibillini. Il calendario di eventi in programma per oggi e domani è nutrito e pieno di sorprese, ci saranno come consuetudine il mercatino dei prodotti tipici dei Sibillini e il mercatino del tartufo gestito direttamente dai cavatori del territorio, a questo si aggiungeranno molte iniziative a partire dal mattino e fino a sera: artisti di strada; mostra dell’artigianato artistico; passeggiate storiche ambientali; apertura delle osterie e negli stand con piatti e menù degustazione a base di tartufo e tanta musica lungo le vie e piazze del centro abitato.

Molto interessante alle 16,30 si terrà presso la sala Consiliare di Amandola un convegni dedicato al laboratorio sensoriale del tartufo promosso da Amap. Il programma sarà replicato anche domani 10 novembre, con alcune appuntamenti che meritano attenzione: alle 10,30 al Centro di tartuficoltura di Amandola a cura di Amap; sempre alle 10,30 nel centro storico la madrina del festival l’attrice e showgirl Natasha Stefanenko sarà presenta per incontrare il pubblico, e sarà nuovamente in piazza Risorgimento alle 16,30 per una intervista pubblica in cui racconterà ‘Diamanti a Tavola’ e il suo rapporto con il territorio montano.

Alessio Carassai