Dibattito ’Il futuro è adesso’. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale

Intelligenza Artificiale: sfida e opportunità al centro del dibattito ’Il futuro è adesso’. Con queste parole il presidente del Lions Club Fermo-Porto San Giorgio, Giuseppe Scarpa, ha annunciato il convegno sull’intelligenza artificiale, la cybersecurity e l’intelligenza sociale, che si terrà venerdì al Teatro comunale alle 16.30. L’incontro, aperto a tutti, vedrà la partecipazione di sindaci, imprenditori, ordini professionali, istituzioni scolastiche e associazioni di categoria della provincia di Fermo. Il tema centrale è l’intelligenza artificiale, analizzata nei suoi contorni e nelle sue implicazioni. Come sottolineato da Scarpa, questa tecnologia oscilla tra lo spavento per i rischi e l’attrazione per le straordinarie opportunità che offre. Si discuterà del suo potenziale impatto sulla democrazia, con riferimento alla diffusione di disinformazione, sulla cybersecurity e sulla considerazione per l’Uomo e il mondo del lavoro. Valerio Vagnozzi, coordinatore del tema di studio nazionale, ha evidenziato come questo evento sia parte di un percorso di sensibilizzazione sull’IA intrapreso dal Lions International. L’obiettivo è stimolare un pensiero critico per affrontare questa tematica complessa, nella transizione verso una "quinta rivoluzione industriale". Tra i relatori di spicco figurano Franco Elisei, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche; Riccardo Fava, ricercatore Cnr/Issirfa; Emanuele Galtieri, Ceo Cy4gate; Antonio Maria Tambato, Direttore Innovazione e Transizione Digitale di Agid; il prof Giulio Maria Salerno dell’Università di Macerata e la professoressa Benedetta Giovanola, anch’essa dell’Università di Macerata. L’iniziativa, patrocinata da prestigiose istituzioni, rappresenta un’opportunità cruciale per approfondire temi fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione.