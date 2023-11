"Dibattito politico ad altezza zero"

"Se la loro ultima preoccupazione è l’acquisto di un libro per le necessità degli uffici comprendiamo bene su quale livello la minoranza intende portare il dibattito politico. Praticamente ad altezza zero". La maggioranza consiliare polemizza con i consiglieri di minoranza i quali, ironizzando sul fatto che l’amministrazione abbia acquistato il libro “La concessione portuale”, si sono chiesti: "Ma davvero l’amministrazione pensa di affrontare una questione complessa quale quella del porto, con questa superficialità e improvvisazione? Ma è una cosa seria o una barzelletta?". La maggioranza replica: "La città ci ha scelti perché ha bisogno di risposte concrete. Basta girare per la città per vedere cantieri aperti: viale dei Pini, lasciato senza manutenzione per oltre 10 anni; la riqualificazione del mercato coperto; la variante urbanistica ex Branella per la sistemazione di un’area abbandonata da troppo tempo; per piazza Mentana è stata affidata la progettazione; per la riqualificazione del lungomare sud presto verranno avviati i lavori; l’amministrazione ha lottato contro la disorganizzazione ereditata della macchina comunale e della gestione del patrimonio; il porto in cui era mancante una polizza fideiussoria e i canoni demaniali non venivano riscossi. Oggi, i componenti della passata maggioranza, divenuta minoranza, si preoccupano di ricordarci tutto quello che in dieci anni avrebbero potuto fare ma non hanno fatto".