Dibattito sulla ’Cittadinanza digitale’

Incontro-dibattito su “Cittadinanza digitale non più rinviabile”, organizzato dall’associazione “Giorgio La Pira” con l’intervento del dirigente del Comune Carlo Popolizio. "L’associazione – spiega il presidente della stessa Maurizio Temperini - nasce da un incontro tra amici di Porto San Giorgio e Fermo che discutevano della necessità di maggiore collaborazione tra le due amministrazioni. L’affermarsi della cultura individualistica ed eventi come la pandemia, la guerra in Ucraina e non solo interpellano la nostra coscienza”. Per questo si è deciso di intitolare il sodalizio a Giorgio La Pira, per diffondere la memoria del bene: il ricordo di un uomo politico come La Pira è in grado di un rinnovato impegno politico per il bene comune, con attenzione ai più deboli. Gli incontri hanno affrontato i presupposti di un impegno politico e argomenti di tipo amministrativo in relazione alla carente preparazione in occasione delle competizioni elettorali. Popolizio ha illustrato i diritti e doveri della cittadinanza digitale che tende a semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Per esercitare tale diritto è necessario il possesso di una identità digitale. Ha parlato della Piattaforma Digitale Nazionale per lo scambio di dati tra amministrazioni e sottolineato la necessità di una solida cultura digitale per guardare il futuro con lungimiranza. “Ringraziamo Popolizio, il sindaco Valerio Vesprini e il primo cittadino di Fermo Paolo Calcinaro, gli assessori e consiglieri comunali, il presidente della Carifermo Alberto Palma e i tanti cittadini che hanno partecipato agli incontri anche per il loro contributo di idee" conclude Temperini.