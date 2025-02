Dibattito sull’Intelligenza artificiale. Il futuro tra utilizzi, dubbi e paure

‘Homo Sapiens... intelligentemente umano o artificiale’ è il tema del convegno che l’associazione dei maestri cattolici della provincia di Fermo, organizza alle ore 17,30 di domenica nell’aula magna dell’istituto scolastico comprensivo Nardi di Porto San Giorgio. "Dobbiamo aver paura dell’Intelligenza artificiale? Oppure, possiamo usarla senza esserne usati? E a scuola, come adoperarla? Sono le domande – dicono i maestri cattolici – che vengono sempre più ponendosi genitori e insegnanti, cioè gli educatori". Così, cogliendo questo implicito invito ad una risposta, la stessa associazione ha pensato bene di interloquire con il prof. Emanuele Frontoni, tra i massimi esperti al mondo di IA ed autore di un pregevole libro dal titolo AI, Ultima Frontiera.

Entrando nell’argomento e come premessa i maestri cattolici spiegano: "Può esistere un uomo Sapiens artificiale? Pensiamo proprio di no. Il problema è se l’uomo, scarico ormai di desiderio e di slancio verso l’infinito, possa abbassarsi sotto la soglia dell’intelligenza artificiale. Se il giudizio libero sulle cose e dunque sul mondo viene meno, il rischio di essere manipolati dal potere è più che reale. Se, inoltre, il cosiddetto paradigma tecnocratico dovesse prevalere con il suo unico criterio di efficienza e guadagno, l’umanità subirebbe un arretramento. Per dirla con il poeta T. S. Eliot, si ritroverebbe in "una età che avanza all’indietro progressivamente". Cosa può fare, allora, la differenza? Crediamo che possa essere la ripresa di quella dimensione umana che va alla ricerca di senso e significato della vita. Per cui ogni progresso scientifico e tecnologico va accettato purché sia a favore della persona e non contro. A favore cioè del suo benessere e sviluppo integrale.