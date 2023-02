Dichiara redditi più bassi, imprenditore finisce nei guai

Aveva creduto di farla franca autocertificando la riscossione di redditi di gran lunga inferiori a quelli conseguiti, ma era stato smascherato e denunciato dagli uomini della Guardia di Finanza di Fermo. Per questo motivo un imprenditore fermano di 50 anni è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo per esser processato con rito abbreviato ed è stato condannato ad un anno e due mesi. Il 50enne era stato scoperto nel gennaio 2021 quando a seguito di una serie di indagini era emerso che aveva omesso di autocertificare una parte dei redditi percepiti nel 2015, allo scopo di procurarsi prestazioni sanitarie gratuite nel corso del 2016. Le false attestazioni avevano aggirato i paletti fissati dalla legge, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che, in presenza di alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali, prevede il diritto all’esonero alla contribuzione del costo sulle prestazioni mediche, di laboratorio e diagnostiche. Più in particolare, attraverso l’incrocio dei dati e delle notizie in possesso dei finanzieri con le informazioni fornite dalle banche dati, era stato possibile circoscrivere l’indagine ad una ristretta platea di contribuenti individuati nell’ambito di un’analisi di rischio predisposta, a livello centrale, dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie di Roma. Insieme all’imprenditore erano state denunciate altre quattro persone per cui erano stati aperti procedimenti a parte.