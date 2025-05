Didattica all’aperto a Borgo Rosselli

Da ieri gli alunni della scuola primaria e secondaria di Borgo Rosselli potranno vivere un nuovo ambiente all’aperto con postazioni di lavoro di lettura, area relax e si prenderanno cura di un piccolo orto con frutta e verdura che hanno piantato loro stessi. Lo rende noto l’istituto scolastico comprensivo Nardi, spiegando che è stata allestita un’aula didattica a cielo aperto nel giardino della scuola.

Lo conferma il sindaco Valerio Vesprini che ha partecipato all’inaugurazione: "A Porto San Giorgio – afferma - abbiamo inaugurato la prima aula didattica all’aperto per gli studenti, un progetto di riqualificazione che ha visto protagonista il giardino della scuola Borgo Rosselli dove, grazie all’associazione Karussell, ora c’è un’aula a cielo aperto fruibile da tutti gli studenti. Un ringraziamento a Matilde Galletti per l’idea, al dirigente scolastico Roberto Vespasiani per la sempre costante collaborazione".

E’ abbastanza risaputo che fare scuola fuori dalle aule aiuta ad imparare meglio e amplia gli orizzonti di alunni ed insegnanti. Troppo spesso i giardini scolastici e i cortili vengono considerati luoghi accessori, destinati allo sfogo o alle pause.