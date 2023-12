Didattica Dada per la media Ramadori

La scuola media ‘Valentina Ramadori’ di Monte San Pietrangeli, che fa parte dell’Ic di Montegiorgio, adotta il nuovo modello didattico di scuola DaDa (Didattica per Ambienti Di Apprendimento). Grazie a questa innovazione, nella scuola sono state allestite aule-laboratorio disciplinari, con la rotazione dei gruppi classe nel cambio di lezione. In questo modo ciascun docente ha la possibilità di allestire il proprio ambiente secondo le esigenze e le modalità specifiche di ogni disciplina, con i materiali e le attrezzature più idonee, e gli studenti si trovano immersi in situazioni di apprendimento differenziate. Tra le aule, spiccano: il laboratorio informatico, con numerose postazioni che permettono ad ogni studente di lavorare in maniera individuale e il laboratorio tecnologico, dove i ragazzi possono fare esperienza di progettazione e taglio laser e creazione di oggetti con la stampante 3D. Contribuiscono alla didattica anche gli spazi esterni alle aule, come i cortili interni, l’atrio e i corridoi.