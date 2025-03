Diego Cugia con Jack Folla a ’Incipit’

Sarà un incontro affatto banale quello del 14 marzo della rassegna Incipit (vol. 9) con l’arrivo all’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare (ore 21,30) di Diego Cugia con il suo ultimo libro ‘Il Principe azzurro’ (Giunti). Giornalista, autore di numerosi romanzi e altrettanto numerose sceneggiature di fortunati programmi televisivi e radiofonici, Diego Cugia è legato a quel Jack Folla, ‘un dj nel braccio della morte’ della trasmissione di RadioRai 2, per la quale aveva ideato circa 30 anni fa, il format del radiofilm, ammaliando una vasta platea di affezionati ascoltatori.

Il suo ‘principe azzurro’ non è classificabile come un romanzo storico, o un saggio. E’ piuttosto quella che l’autore definisce "una storia magica, sigillata come un incantesimo del bambino eterno che vive dentro di noi (…) Un inno alla giovinezza eterna, quell’indole ribelle e invincibile che si rianima dopo ogni sconfitta e non arretra neanche davanti alla morte". Una storia che ha affascinato il giovanissimo Cugia fin dalle elementari e alla quale ha deciso di mettere mano con il suo stile, traslandola nell’epoca attuale: "L’ho scritto perché se si vive in un paese di ombre si è affamati di luce, e se all’esterno i grandi esempi scarseggiano, bisogna cercarseli all’interno, nelle nostre radici".

Per l’Associazione Santa Croce promotrice della rassegna, curata da Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, un ospite molto gradito e un interlocutore acuto, perspicace, pungente e intrigante per un altro incontro di Incipit in cui raccontare ‘tutta un’altra stroria’. Info: 335 7028007.