Diego Hansen è il bambino più bello d’Italia

Viso dolce, sguardo sicuro. Diego Hansen ha 5 anni ed è di Fermo. Dalla scuola dell’infanzia al palco il passo è stato breve ma soprattutto importante. Per la sua famiglia e per lui, che dal 15 settembre frequenta la prima classe elementare, nei giorni scorsi una bella soddisfazione: ha infatti vinto la fascia di bambino più bello d’Italia ed a luglio quella di bambino più bello delle Marche in una finale interregionale. Diego ha letteralmente convinto la giuria con la sua dolcezza e la sua bellezza da bambino della sua età. È iniziato a marzo in Ancona tutto per gioco. Oltre ad andare a scuola, Diego va anche a lezione di musica, e da un anno suona il pianoforte, e va in palestra. Figlio unico, è la gioia di papà Edwin e di mamma Giorgia ed ha partecipato nei giorni scorsi alle finali nazionali a Roma dove è stato premiato da Alessia Pasqualon, dalla modella Khady Gueye, oltre che da Mercedes Hengher. Per lui notorietà e contratti pubblicitari. Per mamma Giorgia una sfida difficile visto che tutti i bambini erano bellissimi, per Diego è stato un gioco con cui divertirsi, un momento di celebrità da vivere con semplicità, con il sorriso e la dolcezza che lo contraddistinguono.