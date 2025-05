Dieta Mediterranea, quando alimentazione fa rima con salute

La ‘Dieta Mediterranea’ possiede molti vantaggi, ma forse è un concetto già superato e bisognerebbe iniziare a ragionare in termini di ‘Dieta Localizzata Geograficamente’. Argomento emerso venerdì sera a Piane di Montegiorgio nei locali ‘La Ragnatela’ in occasione dell’incontro ‘Che cos’è la Dieta Mediterranea?’, evento promosso all’interno del programma del Palio dei San Paolo. Ospiti e relatori Mario Liberati, Gianfranca Piermarocchi e il dottore Giuliano Ramadori. I tre ospiti hanno illustrato gli studi maturati all’interno del ‘Seven Countries Study’ che si è sviluppato anche fra Montegiorgio e Magliano di Tenna: ovvero uno stile di vita e una sana alimentazione sviluppata intorno a quelle che erano le abitudini delle famiglie rurali del tempo con prodotti di stagione, un bilanciamento nutrizionale con verdure e frutti di stagione, abbinate in forma minima a formaggi, carni e dolci. Fra i benefici prodotti dalla ‘Dieta Mediterranea’ la prevenzioni di molti disturbi di natura cardiologica e circolatoria, un migliore stato di benessere psicofisico, ma è stata aperta anche una nuova finestra. "Il concetto di Dieta Mediterranea è utile a capire e sviluppare un sistema di vita equilibrato – spiega Giuliano Ramadori – ma credo che questo termine sia superato. In molte regioni d’Italia si parla di Dieta Mediterranea, hanno tutte la stessa matrice ma si sviluppano con i prodotti tipici locali, quindi io inizierei a parlare di Dieta Montegiorgese per il nostro territorio, perché si basa su prodotti che si trovano qui". Sempre all’interno del programma di Palio di San Paolo, si terrà oggi 25 maggio con ritrovo alle 14,30 in piazza della Stazione a Piane la ‘Passeggiata del Palio’ lungo il sentiero di ‘Viarum’ ammirando le bellezze del territorio, ascoltando letture e gustando piatti della tradizione.

a.c.