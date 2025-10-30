Dieta Mediterranea, scintille in consiglio

Il progetto per la valorizzazione della Dieta Mediterranea innesca scintille in Consiglio comunale a Montegiorgio, ma sulla questione sicurezza si vota all’unanimità. Martedì si è riunita l’assise montegiorgese chiamata a discutere e votare 8 punti all’ordine del giorno. Il recesso del servizio di segreteria con il comune di Sant’Elpidio a Mare e la nuova convenzione alle stesse condizioni con il Comune di Osimo, approvato all’unanimità. E’ passata a maggioranza invece la variazione di Bilancio che prevedeva alcune spese per la manutenzione straordinaria di strade, scuole, ma anche aumenti per alcuni servizi sociali fra cui la gestione del centro socio assistenziale ‘Albero dei Talenti’.

E’ stato invece la rimodulazione del progetto ‘Montegiorgio città delle Dieta Mediterranea’ ad alimentare scontri fra Amministrazione e minoranza. "Abbiamo avuto poco tempo per studiare l’atto – commenta Fabrizio Cesetti per la minoranza – ma questa rimodulazione va a sbilanciare ancora di più un progetto che abbiamo sempre criticato perché impostato con un sistema che prevede la privatizzazione degli utili, mentre le perdite sono solo a carico del pubblico. Su questo argomento, abbiamo presentato anche una mozione in cui chiediamo all’Amministrazione di inviare il progetto della Dieta Mediterranea alla Procura perché a mio avviso si potrebbero profilare le condizioni di danno erariale".

"Non abbiamo la certezza degli esiti – spiega l’assessora Michela Vita – ma siamo convinti della bontà del bando, che ci permetterà di recuperare tre locali in piazza e metterli in condizioni di svolgere attività ricettiva attivando anche nuove forme di promozione. Il progetto è in fase attuativa e fra qualche tempo lo presenteremo alla popolazione in Teatro". "Abbiamo partecipato al bando Next Appennino che prevedeva una forma di collaborazione pubblico –privata – dichiara Michele Ortenzi – e il progetto è stato finanziato secondo le norme create dal Governo". Il progetto è stato approvato a maggioranza e la mozione rigettata sempre a maggioranza.

E’ stata invece votata all’unanimità l’interrogazione sulla questione sicurezza. Tempo fa l’allora Prefetto aveva ipotizzato la chiusura della Stazione dei carabinieri di Santa Vittoria e il trasferimento della Compagnia di Montegiorgio a Porto Sant’Elpidio, situazione che avrebbe sguarnito l’entroterra Fermano. Fortunatamente sembra che tale progetto non verrà attuato e quindi entrambe le parti hanno espresso uguale soddisfazione.

Alessio Carassai