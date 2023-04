Difesa della costa e del turismo Scintille coi balneari su Bolkestein

L’incontro promosso da Fd’I col viceministro all’ambiente, Claudio Barbaro, è stata l’occasione per una ‘operazione verità’ sulle scogliere emerse e sulla difesa della costa, con i meloniani, dal consigliere regionale Andrea Putzu ai consiglieri comunali uscenti, Andrea Balestrieri e Giorgio Marcotulli, che hanno rivendicato di aver condotto una battaglia per ottenere questo risultato quasi 20 anni fa, assegnando all’attuale governo regionale il merito di aver dato lo sprint decisivo all’operazione. E’ stata accolta con soddisfazione, soprattutto in vista di poter attingere ancora al Pnrr per completare le scogliere emerse, la notizia data da Barbaro: "A capo del dipartimento che gestisce i 32 miliardi di euro del Pnrr per l’ambiente, abbiamo messo uno dei nostri, Fabrizio Penna". Il candidato sindaco Ciarpella, ha battuto molto sull’importanza di completare la difesa della costa: "E’ compito di un’amministrazione comunale attenta, mettere a disposizione degli operatori turistici tutte le risorse possibili per creare le migliori condizioni per favorire lo sviluppo turistico". Musica per le orecchie di Daniele Gatti (presidente di Villaggi Marche): "Porto Sant’Elpidio ha una peculiarità unica: negli 8 km di costa abbiamo tre villaggi turistici che generano 4500 presenze turistiche a settimana. Ma quando escono dalle nostre strutture, i turisti devono trovare qualcosa che sia in linea, in termini di decoro e di offerta, con quello che trovano nelle nostre strutture". Diversi i concessionari balneari presenti con i quali il discorso è scivolato sulla Bolkstein, con scambi di vedute accalorati tra uno di loro, il viceministro e Putzu.

m.c.