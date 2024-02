Difesa della costa, il pontone a Marina Palmense

Continuano, grazie anche con il favore del bel tempo, i lavori riguardanti la difesa della costa ed il contrasto all’erosione marina. In particolare, stanno proseguendo gli interventi dell’impresa Zeta srl di Chioggia, diretti dall’ingegner Paolo Zoppi, con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico Comunale, per trasformare sei scogliere da soffolte a emerse nella zona nord di Marina Palmense e la risagomatura di quattro di quelle esistenti. Un problema annoso e importante quello dell’erosione della costa nord fermana, una soluzione si attendeva da tempo. Il lavoro che riguarda Fermo è compreso nella lista di quelli a difesa della costa individuati dalla Regione Marche che danno seguito alla realizzazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC). Per Marina Palmense, in particolare, si tratta di fondi riconosciuti con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, nell’ambito del progetto sulle "misure per la riduzione del rischio idrogeologico", che ammontano a due milioni di euro. Fondi Pnrr dunque per difendere la costa, assicura il sindaco Calcinaro, che davvero faranno la differenza per la costa fermana.

Per l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani si tratta di un "intervento che attesta la cura dell’Amministrazione Comunale verso la difesa della costa attraverso le scogliere per un progetto che vede il lavoro di coordinamento dell’ufficio tecnico comunale". Quello delle scogliere di Marina Palmense è un intervento che si somma a quanto già fatto in questi anni nell’ambito della difesa costiera e contro l’erosione nella città di Fermo sia a nord che a sud, come ad esempio, sul litorale sud a Marina Palmense, dove era già stato eseguito un intervento per proteggere la costa e le infrastrutture con scogliere a mare, sulla base della convenzione sottoscritta nel 2018 fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana; sul litorale nord, con un partenariato con Edison, erano state realizzate nuove scogliere emerse nella zona Casabianca-Tre Archi. I lavori rispettano i tempi, spiega l’assessore Mauro Torresi, Marina Palmense e tutta la costa fermana sarà pronta per la prossima stagione estiva e si prepara ad un futuro da protagonista.