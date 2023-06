Difesa della costa, ok ai lavori

Il dirigente comunale del settore lavori pubblici, manutenzioni, espropri, cimitero ha assunto una determina per approvare lo stato finale dei lavori e impegnare somme per le opere di difesa della costa, rifiorimento delle scogliere frangiflutti nn 12 e 13, in corrispondenza al lungomare centro. Ha potuto procedere sulla base di un progetto esecutivo dei lavori, denominato ’Rifiorimento barriere frangiflutti lungomare centro nn 12 e 13’ approvato dalla giunta municipale per un importo complessivo dei lavori pari a 55.102,49 euro, dando atto che la somma è finanziata con fondi regionali concessi in conto capitale. All’esito di procedura di selezione del contraente e dell’aggiudicazione definitiva ed efficace in favore della ditta I-C.M. srl di Altidona alla stessa è stato corrisposto l’importo netto, iva compresa, a 48.748,71. Altri lavori riguardanti le scogliere sono stati sospesi perché incompatibili l’attività balneare.