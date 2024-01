Difesa dell’ambiente marino e sicurezza: la Capitaneria a scuola

La Guardia Costiera e gli alunni della scuola primaria Ponte Ete dell’Ic Da Vinci Ungaretti insieme per la sicurezza in spiaggia. Accolti dalla responsabile Silvana Piccarreta, sulla cattedra si è seduto come docente il Comandante Angelo Picone che, dopo aver illustrato il lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini delle Capitanerie e dopo aver risposto alle tante domande curiose che gli sono state rivolte, ha voluto sensibilizzare i bambini al rispetto del mare e dell’ambiente così da suscitare e valorizzare comportamenti corretti e sempre responsabili. "Coinvolgere gli alunni delle scuole in queste attività formative costituisce per noi un’esperienza fondamentale e necessaria che ci consente di responsabilizzare i più giovani ai valori della cultura del mare, intesa come patrimonio inestimabile da salvaguardare e da tutelare; ringrazio la dirigente scolastica Maria Teresa Barisio e tutto il personale docente per averci dato questa possibilità", ha dichiarato il Comandante Picone. Intanto l’ufficio circondariale marittimo ha diffuso un avviso circa le modalità di presentazione delle istanze per l’effettuazione della pesca professionale delle seppie, mediante nasse e apparecchi simili. Si informa l’utenza che le istanze, corredate dalla documentazione prevista dall’ordinanza n. 24 del 24 maggio 2004 della capitaneria di porto di San Benedetto per l’effettuazione della pesca professionale delle seppie. Le istanze dovranno essere presentate presso l’ufficio marittimo di Porto San Giorgio unitamente ai documenti di bordo delle relative unità utilizzate, in regolare corso di validità, entro e non oltre le ore 16,30 di giovedì 29 febbraio 2024.