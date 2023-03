Difesa dell’ambiente Tutti in bicicletta per la festa del papà

Domenica l’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Lauro Salvatelli ha incontrato in piazza Mentana rifocillato e dato il saluto a un gruppo di ciclisti provenienti da San Benedetto del Tronto e diretti a Civitanova Marche con una fermata programmata a Porto San Giorgio. Si è trattato di un’iniziativa promossa da Fiab Marche in occasione della festa del papà. La Fiab, federazione nazionale ambiente e bicicletta è un’organizzazione ambientalista che promuove l’uso quotidiano della bicicletta per proteggere l’ambiente. Il Comune di Porto San Giorgio aderisce alla Fiab da cui ha ricevuto il riconoscimento della bandiera gialla che viene assegnata ai Comuni che si sono distinti per aver adottato concrete politiche per la ìmobilità dolce’, arricchendo il territorio con infrastrutture e azioni che facilitano l’uso della bicicletta per la quotidianità e il turismo Il riconoscimento ’Comuni Ciclabili’ ha lo scopo di guidare e stimolare nel tempo il processo di progressiva trasformazione dei centri abitati verso una maggiore diffusione della mobilità in bicicletta.