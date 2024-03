Difesa personale e arti marziali: "Attraverso judo e ju jitsu insegniamo i valori ai ragazzi"

Un percorso di arti marziali che vuole essere disciplina, armonia, crescita personale. Sono stati inaugurati qualche giorno fa i nuovi corsi di judo e ju jitsu per difesa personale a Fermo. L’ a.s.d. Accademia Arti Marziali, guidata dal tecnico Alessandro Massei, istruttore qualificato di Judo e Ju Jitsu, ha deciso di riportare questa disciplina nel capoluogo marchigiano con corsi per tutte le età. Gli allenamenti hanno luogo presso la palestra dell’I.T.T. Montani in via Salvo d’Acquisto: "Nonostante il progetto sia appena nato – racconta Massei – la popolazione locale ha risposto in modo eccellente partecipando numerosa all’open day organizzato".

"Erano anni – continua Massei – che queste discipline mancavano dalla città e grazie all’appoggio dell’amministrazione comunale, del sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, è stato possibile tornare ad offrire questa scelta agli abitanti".

"Insegnare – racconta ancora – delle discipline che inculcano nei giovani valori come il rispetto delle regole e degli altri, l’autocontrollo e la disciplina non serve ad altro che a migliorare società attraverso il miglioramento del singolo individuo; se tutto questo poi viene fatto attraverso il divertimento, non c’è nulla di più sano e consigliato". L’assessore Scarfini ha tenuto a battesimo il nuovo progetto: "Auguriamo al nuovo dojo una proficua e duratura sinergia con questo territorio che si arricchisce di una gemma in più, ogni attività sportiva che nasce è per noi una grande soddisfazione e una festa per tutti quelli che vorranno passare in palestra".