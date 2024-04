Difficoltà genitoriali nell’era digitale: "Ecco pro e contro della tecnologia"

"Le difficoltà genitoriali nell’era digitale". Di questo si è discusso nell’incontro promosso dall’associazione Azzurro Donna Marche nella sala Castellani di Porto San Giorgio. Presenti la coordinatrice regionale dell’associazione, Mariadele Girolami, e provinciale, Alessandra Petracci. Quest’ultima ha spiegato che: "Azzurro Donna , è il movimento femminile di Forza Italia che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce le problematiche. L’Attività principale è il contrasto alla violenza di genere". Ha portato i saluti di Jessica Marcozzi consigliere regionale di FI. Mariadele Girolami hareso noto che: "in riferimento alla nostra attività di contrasto alla violenza di genere, la nostra coordinatrice nazionale l’On. Catia Polidori , è la prima firmataria della proposta di legge App ‘Mai Sole’. Il nostro impegno è di sensibilizzare – informare genitori e ragazzi sui pro e contro dell’uso della tecnologia". Intervenuti nel dibattito anche Graziella Ciriaci, candidata per FI alle europee; il docente in materie tecnologiche, Daniele Postacchini; hanno portato la loro sperienza di genitori Valentina Soriani e Maxmilian Girombelli. La chiusura è stata dell’on. Catia Polidori: "Questi nuovi strumenti ci regalano facilità di apprendimento per i nostri ragazzi , facilità di rispondere in tempo reale ad una loro curiosità , ma anche trovarci che i nostri ragazzi è come se vivessero una doppia vita: una reale sempre meno importante ed una vita invece virtuale sempre più importante con il pericolo di conoscenze pericolose e di truffe".