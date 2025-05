Digitale e IA? Solo con intelligenza vera

A scuola la tecnologia è sempre più presente: nella nostra c’è un’aula dedicata proprio agli strumenti digitali, la bibliomediateca, in cui sono presenti tablet, computer e una Lim che usiamo nelle attività didattiche, anche sperimentando l’intelligenza artificiale. È vero, l’IA può aiutarci: corregge i testi, spiega concetti difficili, crea lezioni su misura. Ma attenzione! Non deve sostituire gli insegnanti, né diventare un modo per copiare senza imparare. Serve responsabilità. Alcuni usano bene strumenti come ChatGPT, ma altri si fidano troppo e rischiano di sbagliare. L’IA non ha una mente creativa come la nostra, per questo va sempre affiancata al pensiero critico, poiché spesso riassume solo informazioni e non sempre fornisce la risposta esatta. Avere insegnanti preparati e regole chiare è fondamentale per usarla in modo giusto e sicuro. La tecnologia può migliorare la scuola, ma la voglia di imparare deve partire da noi.

Classi III C e III D, coordinate da Bigagli e Vaccaro