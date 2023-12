Dimissioni del revisore dei conti, la minoranza torna all’attacco

Le dimissioni del revisore dei conti continua ad alimentare lo scontro politico a Grottazzolina. Poco prima di Natale il gruppo di minoranza ‘La Colomba’ aveva sollevato perplessità sull’addio. Ora il gruppo di minoranza torna alla carica. "È bastato rendere noto come il revisore dei conti del Comune abbia rassegnato le dimissioni immediate – racconta Ivana Pallottini, portavoce della minoranza – per scatenare la reazione del sindaco Antognozzi. La minoranza è orgogliosa di rappresentare il solco delle Amministrazioni che hanno fatto crescere Grottazzolina, di aver di svolto con serietà e determinazione il proprio ruolo, di avere sollevato il tema dell’inquinamento elettromagnetico in zona Capparuccia, che era ‘sfuggito’ all’amministrazione che solo dopo la nostra pressione insieme a quella dei cittadini, ha presentato un ricorso al Tar".

"Siamo rattristati invece del fatto che sia stata abolita la trasmissione in streaming del Consiglio – continua Pallottini –. Poniamo al sindaco poche semplici domande: sarà lo stesso revisore dimissionario a formulare il parere o il nuovo che, a quanto pare, sarà selezionato a brevissimo? I cittadini possono essere tranquilli che non ci siano difficoltà di Bilancio? Le delibere arretrate riguardavano opere importanti del paese".