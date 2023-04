Dimissioni e mobilità, cinque dirigenti se ne vanno

Ben 5 dipendenti comunali hanno già deciso o stanno per decidere di abbandonare il Comune o per dimissioni o per mobilità verso altri Enti. Circostanze simili non ci risulta siano mai avvenute in città e danno non poco da pensare. Soprattutto il primo cittadino, Valerio Vesprini, avendo tenuto per sé la delega al personale, dovrebbe chiedersi il perché di tali abbandoni. Non trovano soddisfazione nel lavoro loro assegnato? Non si sentono valorizzati e poco o per nulla gratificati? Difficile dirlo. Difficile, specie se si fa riferimento al dirigente Alessio Sacchi che, assunto dal Comune solo da qualche mese dopo aver vinto il concorso, avrebbe deciso di andarsene. Lui, o meglio il suo ruolo, quello cioè di quarto dirigente, è stato il cavallo di battaglia dall’opposizione degli attuali pubblici amministratori. "No al quarto dirigente" il loro refrain detto, ridetto e ribadito in campagna elettorale, pur non potendo non sapere che non si trattava di un dirigente in più, come se si passasse da 3 a 4. A Porto San Giorgio, infatti, i dirigenti non sono mai stati 3. Erano 5 e l’amministrazione del sindaco Loira ha eliminato il quinto per cui sono restati in 4 e il n. 4 non ne era uno in più assunto per concorso, ma prendeva il posto di un dirigente andato in pensione. Si diceva in campagna elettorale che eliminando il quarto dirigente si sarebbero risparmiati fior di quattrini con cui si poteva fare molto. Chissà se hanno cambiato idea stando dall’altra parte della barricata, per cui se Sacchi dovesse lasciare, come ci risulta, indiranno un concorso per sostituirlo. Oppure no!