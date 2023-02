Dimissioni in blocco per la Traviata trans

Dopo diverse settimane tiene ancora banco la vicenda dell’allestimento di Traviata di Giuseppe Verdi in chiave fluid rappresentata in sola veste orchestrale per i ragazzi delle scuole perché non ritenuta adatta dai Comuni di Ascoli e Fermo, contrariamente a quanto accaduto a Fano, terzo teatro scelto per la rapprsentazione dalla Rete Lirica delle Marche. Era nata sotto i migliori auspici la commissione pari opportunità del comune di Fermo, un’esperienza fortemente voluta dall’assessore Micol Lanzidei con il coinvolgimento di 17 figure, tutte espressione del territorio e tutte con una indiscussa competenza ed esperienza. Una storia cominciata lo scorso settembre che sembra ormai sulla via del tramonto, sei delle 17 componenti la commissione si sono dimesse, a partire dalla presidente Gaia Capponi. Tutto è accaduto dopo la vicenda dell’opera di Verdi, in chiave moderna ma ‘censurata’ per le scuole. Il problema è stato prima di metodo e poi anche di merito, spiega Catiuscia Gasparroni, scelta come rappresentanza della società civile, esclusivamente per le sue competenze. L’avvocato Gasparroni è una delle dimissionarie, insieme con Donatella Sciarresi, Francesca Porto, Sabrina Isidori, Alessandra Di Spilimbergo e la stessa presidente Capponi: "Ci siamo insediate in estate – spiega Gasparroni– a settembre eravamo operative, a dicembre è arrivato...