Dinner in the Sky" sbarca a Porto San Giorgio, un'esperienza unica tra le nuvole!"

Dopo il grande successo riscosso sul Lago di Como, a Riccione e Bari, il ristorante a 50 metri di altezza si prepara a sbarcare a Porto San Giorgio. È partito il conto alla rovescia in vista dell’unica tappa marchigiana di ’Dinner in the sky’, il format internazionale del ristorante tra le nuvole, capace di combinare il fascino di una delle mete turistiche più rinomate della costa marchigiana ad un’esperienza unica nel suo genere, coniugando il brivido dell’avventura al piacere del palato. Appuntamento da giovedì al 9 luglio prossimi, nella cornice di via Kennedy 85 (davanti hotel Timone). Una suggestiva location tra spiaggia, verde urbano e lungomare, dove a partire dalle 17.45 sarà possibile salire a bordo del ristorante tra le nuvole per vivere, in completa sicurezza, una delle quattro esperienze: aperitivo, apericena, cena al tramonto e cena dopo il tramonto. Alcuni degli chef più noti di Porto San Giorgio (inclusi due stellati) saranno i protagonisti assoluti della kermesse, e porteranno in cielo i loro esclusivi menù gourmet per stupire gli ospiti di ’Dinner in the sky’, dando così vita ad una sinergia con il tessuto imprenditoriale locale.