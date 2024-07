Diocesi in festa per un nuovo sacerdote

La diocesi di Fermo è in festa per l’ordinazione di un nuovo sacerdote, Marco Pagliarini, di 36 anni, di Montegranaro. La celebrazione di consacrazione sarà presieduta dal vescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio, e si terrà nella cattedrale metropolitana sabato 6 luglio 2024, alle ore 20.30. Una vocazione importante e fortissima, in un tempo in cui non sono tante le persone che abbracciano il cammino della Chiesa. La storia di Marco inizia da lontano, quando da bambino viene coinvolto come chierichetto dal parroco dell’epoca, il compianto don Mariano Pacetti. Lì matura il suo primo contatto con la comunità di Santa Maria. All’età di otto anni inizia il percorso degli scout che lo accompagnerà per tutta la vita. Nel suo cammino, oltre all’Agesci, sono state decisive le numerose esperienze di volontariato, la protezione civile, l’attività politica svolta nel suo comune, il servizio con l’Unitalsi e la vicinanza agli ammalati nei vari pellegrinaggi che l’associazione promuove. Consegue il diploma di geometra e si iscrive per qualche anno alla facoltà di ingegneria edile ad Ancona. Interrotti gli studi, entra nel seminario arcivescovile di Fermo dove completa la formazione teologica presso l’Istituto teologico marchigiano. Attualmente, svolge il ministero di diacono nella parrocchia di San Gabriele a Civitanova Marche.